Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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