Son şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunda da şampiyon olmak ve ünvanını korumak istiyor.
Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından bir bomba daha! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı
2023-2024 sezonunda şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmanın planlamasını yapan Cimbom, Wilfried Zaha ve Tete'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden almıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçen yönetim ve Erden Timur, sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir isim için daha yine harekete geçti. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alan Cimbom, 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Cimbom, Klaksvik - Molde eşleşmesinin tur atlayanıyla play-off'ta mücadele edecek.