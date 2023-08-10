Galatasaray'ın yeni transferi Tete, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sambacı yıldız, "Şampiyon takıma geldim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete), sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Tete, imza töreninin ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın tarihi hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten Tete, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreni öncesinde Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti.

Tete, imza töreninin ardından RAMS Park'ta yer alan Galatasaray Müzesi'ni gezdi.