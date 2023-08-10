Önümüzdeki sezon şampiyon ünvanını sürdürmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve bonservisi elinde olan Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EUR garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Onun da tercihi Galatasaray! 🦁— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2023
Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Tetê! 💛❤️ pic.twitter.com/qJN9dp4Ph0