Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde bulunan Tete'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki Brezilyalı kanatla Fenerbahçe de ilgileniyordu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Önümüzdeki sezon şampiyon ünvanını sürdürmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve bonservisi elinde olan Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EUR garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.