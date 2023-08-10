Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Galatasaray'da flaş ayrılık! Transferi Merih Demiral belirleyecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yıldızıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılacağı konuşulan o ismin kaderini milli oyuncu Merih Demiral belirleyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti.
Yönetim önümüzdeki günlerde yapacağı transferler için de görüşmelerine devam ediyor.