Galatasaray'da flaş ayrılık! Transferi Merih Demiral belirleyecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yıldızıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılacağı konuşulan o ismin kaderini milli oyuncu Merih Demiral belirleyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40