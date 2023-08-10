Chelsea'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in yeni sezon öncesi İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.
Transferde Hakim Ziyech sürprizi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Premier Lig devi Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Faslı yıldız, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.
İngiliz ekibinde istenmeyen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.