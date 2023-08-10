Transferde Hakim Ziyech sürprizi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Premier Lig devi Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40