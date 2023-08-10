Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'ın transferdeki hareketliliği devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray dur durak bilmiyor! 2 yıldız birden geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer sezonunu adeta çalımlarla geçiren Galatasaray, en son Tete'yi kadrosuna katmak üzereydi. Cimbom, yıldız isimden sonra 2 bomba daha patlatmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2023- 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023- 09:53
Son olarak Tete'yi alarak önemli bir hamle yapan sarı-kırmızılılarda sıranın Paredes ve Rashica'da olduğu belirtildi.
Milliyet'te yer alan habere göre uzun süredir iki futbolcu için temaslarını sürdüren Cimbom'da sona yaklaşıldığı bildirildi.