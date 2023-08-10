Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 yıldız birden geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, sezona bomba transferlerle giriyor. Cimbom'un yaptığı yıldız transferler dışında başka dünya yıldızlarını almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda 3 orta saha listede. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor.