Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca hakkında yaptığı transfer açıklamasıyla Siyah-Beyazlı taraftarları coşturmuştu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Anderson Talisca harekatı! Görüşme detayları...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem Anderson Talisca ile çalkalanıyor. Taraftar, yönetimden Brezilyalı futbolcuyu almasını istiyor. Durum bu haldeyken Beşiktaş, Talisca ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Başarılı hoca, "Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi" sözlerini sarf etmişti.