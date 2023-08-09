Yeni sezon öncesi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan İngiliz stoper hamlesi! Avrupa kulüpleri ile büyük yarış
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam edenken bir İngiliz stoperi radarına aldı. Cimbom, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga için çalışmalara başlarken Avrupa kulüpleri ile yarışa girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer operasyonlarına devam eden sarı-kırmızılılarda şimdiki hedef savunma hattının güçlendirilmesi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı gündemine aldı.