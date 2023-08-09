TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan İngiliz stoper hamlesi! Avrupa kulüpleri ile büyük yarış

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam edenken bir İngiliz stoperi radarına aldı. Cimbom, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga için çalışmalara başlarken Avrupa kulüpleri ile yarışa girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 11:39