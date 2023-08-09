Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için yarışan Galatasaray, basamakları bir bir çıkıyor. Cimbom'un Devler Ligi'nde grupları kalması sonucunda elde edeceği çılgın gelir belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 14:40