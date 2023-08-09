Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için yarışan Galatasaray, basamakları bir bir çıkıyor. Cimbom'un Devler Ligi'nde grupları kalması sonucunda elde edeceği çılgın gelir belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, tur kapısını araladı.