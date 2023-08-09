Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ:Bu transfer çok konuşulacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Bi transfer çalımı daha
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kendisine Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı hedefi koyan Galatasaray'da yıldız transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom'un yeni hedefi belirlendi. Sarı-kırmızılıların yapacağı yeni transfer çok konuşulacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok yıldızla temas halinde.
Cimbom şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Günay Güvenç gibi oyuncularla güçlendirdi.