Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı.
GALATASARAY HABERİ: Tete transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları
Transfer süreci yılan hikayesine dönen Tete, Galatasaray'a imza atıyor. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun Cimbom'a maliyeti de belli oldu. İşte Tete'nin sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı.
Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrsouna kattı.
Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak.