Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren G.Saray takviyelere doymuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk özellikle istemişti! Cimbom'un Milot Rashica ısrarı
Transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın da alınmasını istiyor. Sarı-kırmızılı takım Kosovalı yıldızı takıma katmanın hesaplarını yapıyor. İşte transferdeki son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Brezilyalı yıldız Tete ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kanada bir transfer daha yapmak istiyor.
Takvim'in haberine göre; Cimbom, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Milot Rashica'yı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.