Galatasaray, transferde yıldız isimleri tek tek bünyesine kattı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dur durak bilmiyor! G.Saray'dan Sergio Ramos hamlesi
Önümüzdeki sezon şampiyon ünvanını korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray, transfer döneminde dur durak bilmiyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, Paris Saint-Germain'le (PSG) sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Sergio Ramos için ilk teklifini iletti. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıılar asıl bombayı ise Sergio Ramos'la patlatmayı planlıyor.