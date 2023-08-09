G.Saray'dan Sergio Ramos hamlesi!
G.Saray'dan Zaniolo kararı! Yollar ayrılıyor mu?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
EN ETKİLİ ÖN KOL HAREKETLERİ💪
Aspor Keşfet
Son Dakika
Cimbom kazandı sıralama değişti! Cimbom kazandı sıralama değişti! 00:48
Cimbom kazandı sıralama değişti! Cimbom kazandı sıralama değişti! 00:40
Okan Buruk: F.Bahçe maçını hatırlattı! Okan Buruk: F.Bahçe maçını hatırlattı! 00:34
"Hiçbir şey bitmiş değil" "Hiçbir şey bitmiş değil" 00:24
"Hiçbir şey bitmiş değil" "Hiçbir şey bitmiş değil" 00:17
G.Saray play-off kapısını araladı! G.Saray play-off kapısını araladı! 00:02
Daha Eski
G.Saray ofsayta takıldı! İşte o pozisyon G.Saray ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:02
G.Saray play-off kapısını araladı! G.Saray play-off kapısını araladı! 23:57
Icardi geri döndü! Icardi geri döndü! 23:53
Icardi geri döndü! Icardi geri döndü! 23:52
Okan Buruk: F.Bahçe maçını hatırlattı! Okan Buruk: F.Bahçe maçını hatırlattı! 23:44
G.Saray ofsayta takıldı! İşte o pozisyon G.Saray ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 23:24
SON DAKİKA