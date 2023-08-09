TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leandro Paredes şoku! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leandro Paredes şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Leandro Paredes ile ilgili beklenmedik bir haber geldi. Sarı kırmızılılara, Arjantinli yıldızın transferinde rakip çıktı. İşte o takım ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 06:40