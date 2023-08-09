Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leandro Paredes şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Leandro Paredes ile ilgili beklenmedik bir haber geldi. Sarı kırmızılılara, Arjantinli yıldızın transferinde rakip çıktı. İşte o takım ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor.