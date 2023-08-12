Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Son şampiyon sahneye çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar zorlu rakibini yenerek lige 3 puanla başlamak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.