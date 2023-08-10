TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu!

Bu sezon iddialı bir takım kurmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. 3 büyük takım, genç yıldızın transferi için yarışa girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40