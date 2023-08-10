Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu!
Bu sezon iddialı bir takım kurmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. 3 büyük takım, genç yıldızın transferi için yarışa girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Tüm takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.