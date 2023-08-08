UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48'de Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Ayrıca Cimbom'un 57. dakikada Abdülkerim Bardakcı'yla attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Üst tura çıkan takım Klaksvik-Molde maçının tur atlayanıyla play-off'ta karşılaşacak. İlk maçı Klaksvik 2-1 kazanmıştı.

KEREM ŞOV YAPTI

G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu, 1 gol - 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

GOL! 9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL! 48. dakikada kaleci Vidovsek'in önceki pozisyonda kurtardığı topa gelişine vuran Mertens, Galatasaray'ın ikinci golünü attı: 0-2.

52. dakikada Bakambu'nun şutunda, kaleci Vidovsek topu kurtardı.

57. dakikada Mertens'in bir duran toptan yaptığı ortasına uzak direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu, ancak VAR kontrolünden sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Nelsson'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray'ın kontratağında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topun gelişine vuran Mertens'in şutunda, top üstten auta gitti.

78. dakikada kornerin ardından Silva'nın yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Gavric'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

GOL! 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.