Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Ljubljana maçında ofsayta takıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk oldu. Mücadelenin 57. dakikasında sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 23:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023- 23:49
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 57. dakikasında Dries Mertens'in ortasında Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu.
Hakem ilk başta golü verse de, VAR tarafından uyarıldı ve gol geçersiz sayıldı.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.