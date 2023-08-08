Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Ljubljana maçında ofsayta takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk oldu. Mücadelenin 57. dakikasında sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 23:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023- 23:49