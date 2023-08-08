Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes'te sıcak saatler! Kritik görüşme bu hafta
Transferin flaş takımı Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için atağa kalktı. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bu hafta önemli bir görüşme gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha Paredes'i yeniden gündemine aldı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da istediği teklifleri alamayınca ibre yeniden Galatasaray'a döndü.