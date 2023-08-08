Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Angelino son maçta bir darbe aldı, gerçi 3 tane darbe aldı. Maçı zor bitirdi. 2 gün antrenmana çıktı ama bu sabah ağrıları arttı. Riske etmek istemedik. Bugün onu başlatmadık. Çok ihtiyaç olmazsa kullanmayacağız."

"Torreira'da dün mide bulantısı vardı. Bugün biraz iyi. Kulübeye aldık. Çok oynayacak durumda değil. Bütün oyunculara güveniyorum."

"Rövanş için avantajlı bir skorla döneriz umarım. Zemini dün kontrol ettik, top akıyor. Duran topların bugün yine önemli olacağını düşünüyorum. Rakibimize pozisyon vermeden maçı tamamlamak arzumuz."