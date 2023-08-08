Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Olimpija Ljubljana maçı sonrası konuştu! "Hiçbir şey bitmiş değil"

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile oynadıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile oynadıkları mücadele sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun"

"3-0 ama hiçbir şey bitmiş değil. İkinci maça aynı konsantrasyonla çıkacağız."

"Önceliğimiz sadece gruplar değil. Grupları da geçip başarı elde etmek istiyoruz."