Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile oynadıkları mücadele sonrası konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun"
"3-0 ama hiçbir şey bitmiş değil. İkinci maça aynı konsantrasyonla çıkacağız."
"Önceliğimiz sadece gruplar değil. Grupları da geçip başarı elde etmek istiyoruz."