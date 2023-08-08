Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir krizi sürüyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Ayrılık yolları aranıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yeni sezon yapılandırmasına devam ediyor. Cimbom, takımda ayrılacak oyuncuları bir bir belirlerken Yusuf Demir için çıkış yolları aranıyor. Genç futbolcu için işler zorlaşırken sarı-kırmızılılarda bu bilmece sürüyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
6 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.
Geçtiğimiz sezon 11 maçta şans bulabilen Yusuf Demir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.