Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Ayrılık yolları aranıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yeni sezon yapılandırmasına devam ediyor. Cimbom, takımda ayrılacak oyuncuları bir bir belirlerken Yusuf Demir için çıkış yolları aranıyor. Genç futbolcu için işler zorlaşırken sarı-kırmızılılarda bu bilmece sürüyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 14:26