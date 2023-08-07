Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve transfer gündemiyle ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

OKAN BURUK:

"İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem evriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz."

"Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Çok geç katılan oyuncular oldu ama onun haricindekiler hazır. Oyuncularımın en iyi performansı vereceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız ve bu çok önemli."

"Wilfried Zaha, 2 gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maçla birlikte süre almaya başlayacağını düşünüyoruz ama acele etmeden doğru bir şekilde takıma katılmasını istiyoruz."

"Icardi bize geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica."

DRIES MERTENS:

"Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık"

ZALGIRIS MAÇINDA ATTIĞI GOL

"Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum"

FLAŞ AYRILIK SÖZLERİ!

"36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene 25 hissediyorum ama. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum."