Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Galatasaray transferde durmuyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dünya basınında bu sezon yaptığı büyük transferlerle adından birçok kez söz ettiren Galatasaray durmak bilmiyor. Wilfried Zaha transferi sonrasında Cimbom, Fenerbahçe'ye bir çalım daha atmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023- 12:03