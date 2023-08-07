Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray durmak bilmiyor.
Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Galatasaray transferde durmuyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dünya basınında bu sezon yaptığı büyük transferlerle adından birçok kez söz ettiren Galatasaray durmak bilmiyor. Wilfried Zaha transferi sonrasında Cimbom, Fenerbahçe'ye bir çalım daha atmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yeni sezon için Cimbom çok iddialı bir kadro kurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte çalışmalar devam ediyor.