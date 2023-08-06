Takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün paylaşılamıyor! Şimdi de İngiltere'den talip var
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer döneminin başarı takımlarından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonda ilk 11'de düşünülmeyen yıldız futbolcuya Avrupa'dan bir bir teklif geliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen genç futbolcuya İngiliz ekibi Leicester City talip çıktı. Öte yandan söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları...
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir türlü istenen çıkışı yapamayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.