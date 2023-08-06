TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'nın rövanşı geliyor! Galatasaray çok istiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon da transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray'ın çok istediği yıldız futbolcuyu sarı-lacivertli takım almak üzere. Kanarya için bu transfer Wilfried Zaha'nın rövanşı olacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2023- 11:46