F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha rövanşı!
F.Bahçe'de kaleci transferi bitiyor!
6 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
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