Geçtiğimiz sezon ligi 2. bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'nın rövanşı geliyor! Galatasaray çok istiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon da transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray'ın çok istediği yıldız futbolcuyu sarı-lacivertli takım almak üzere. Kanarya için bu transfer Wilfried Zaha'nın rövanşı olacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan tatmin oldular.
Sezon öncesi kampın Kanarya'ya getiriği katkı oldukça iyiydi.