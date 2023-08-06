Süper Lig'de yeni sezon öncesi dört büyüklerin şimdiye kadar yaptıkları transferler büyük ses getirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev rekabeti bu sefer Davinson Sanchez için!
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüzyılı aşkın rekabetine bir yenisi daha eklendi. Bu iki dev takım bu sefer Davinson Sanchez için yarışıyor. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)
Süper Lig devleri kadrolarına pek çok önemli yıldızı dahil etmeyi başardı.
Dört büyükler önemli transfelere imza atarken takımlar arasında büyük transfer savaşları da yaşandı.