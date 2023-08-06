UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un kapısını çaldılar! Nicolo Zaniolo rekor bedelle gidiyor
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı devirerek play-off'larda yer almak istiyor. Cimbom'da tüm hesaplar Devler Ligi'ne göre yapılırken, yıldız isimlerden Nicolo Zaniolo'ya flaş bir transfer teklifi geldi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım rakibini saf dışı bırakıp play-offlaya yükselmek ve sonrasında gruplara kalmanın planını yapıyor.
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Cimbom, çalışmalarına devam ediyor.