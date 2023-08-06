Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Paredes umduğunu bulamadı! G.Saray'a haber yolladı
Orta saha bölgesine bir yıldız takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, Paris Saint-Germain'le (PSG) yola devam etmeyecek Leandro Paredes'le ilgileniyordu. Arjantinli orta saha önceliği Avrupa'ya verirken, sarı-kırmızılıları bekletmişti. Umduğunu bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Cimbom'a haber yolladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.
Transferde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha mevkisine çevrildi.
Cimbom, bu bölgeye önemli bir takviye yapmak için geri sayıma geçti.