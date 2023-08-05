Transferde flaş isimlere imza attıran Galatasaray'da harekat devam ediyor.
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 2 isim
Önümüzdeki sezon şampiyon unvanını korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte listedeki 2 isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçen sezonu şampiyonlukla noktalayan ve bu sezona yine şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı takım, hummalı bir operasyon yürütüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporun göre hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.