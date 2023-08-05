ADA'DAN NDOMBELE İÇİN FLAŞ İDDİA!



Galatasaray'da artık tüm planlar 8 numara transferini bir an önce tamamlamak üzerine yapılıyor. Torreira'nın yeni sezondaki partnerini bir an önce belirlemek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldızlarla dolu geniş bir liste üzerinden eş zamanlı olarak çalışmaları sürdürüyor. Bu doğrultuda masaya oturulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele.

İngiliz basınına göre Tottenham kulübü ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. 26 yaşındaki futbolcu, Cimbom'a gelmeyi kabul etti. Aslan, Premier Lig temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Bu hafta içinde bu transferin olumlu şekilde sonuçlanması ve Ndombele'nin artık İstanbul uçağına binmesi bekleniyor.