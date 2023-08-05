Kadrosunu yıldızlarla donatan G.Saray'da gözler artık orta sahaya yapılacak transfere çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Rodrigo de Paul bombası! Sunulan teklif...
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ayarında bir yıldız istiyor. Gündeme gelen son isim ise Atletico Madrid'den Rodrigo de Paul oldu. İşte sunulan teklif... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
O bölgeye takımın eksiğini tamamlayacak en doğru parçayı arayan sarı-kırmızılı ekibin 1 numaralı hedefi de ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre; liste başında yer alan yıldız ismin Rodrigo de Paul olduğu öğrenildi.