Orta sahaya yapacağı transfer için birçok isimle görüşen Galatasaray'a Tanguy Ndombele'den olumlu yanıt geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Ndombele ısrarı! Fransız yıldızdan yeşil ışık
Orta sahasına takviye yaparak alternatifli bir hale getirmek isteyen Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi listesine almıştı. Sarı-kırmızılılar Fransız yıldız için ısrarını sürdürürken, Ndombele yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40
Tottenham'ın 26 yaşındaki yıldızı, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığını belirtti.
Bunun üzerine hemen Tottenham'la masaya oturan Cimbom, 2 milyon euro kiralama bedeli önerdi.