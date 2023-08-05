TEMASLARA BAŞLADI

2019 yılından bu yana Monaco forması giyen ve Fransız ekibine 15 milyon Euro karşılığında gelen Fofana için Galatasaray'ın hem sportif hem de mali açıdan detaylı araştırmalar yaptığı ve kulüpler arasında ilk temasın kurulduğu öğrenildi.