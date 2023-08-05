Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, kanat forvet pozisyonu için de takviye yapmayı planlıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a Sambacı kanat! Nicolo Zaniolo giderse...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun satılma ihtimaline karşın alternatifini belirledi. İşte Cimbom'un transferdeki planı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40
Birçok Avrupa kulübünün radarında bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun satılması halinde bu bölge için düşünülen isim belli oldu.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın, menajeri bir süredir İstanbul'da olan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Tete'yi listesine aldığı öğrenildi.