Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Midtsjö takımdan ayrılıyor mu?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrılacaklar listesinin ilk sırasında Fredrik Midstjö geliyor. Norveçli oyuncuya Süper Lig'den de talip çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi.