GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da sessizlik bitiyor! Erden Timur dünya yıldızlarıyla geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna geçilmesinin ardından gözler bir kez daha transferlere çevrildi. Başkan Vekili Erden Timur, öyle yıldızları listesine ekledi ki bu isimler Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde gelmek istiyor. Yönetim ise bu nedenle sessizliğini korumaya devam ediyor. İşte Erden Timur'un sır gibi sakladığı o iki isim... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 10:29