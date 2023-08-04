Manchester United'dan geri vites! Galatasaray'da transferde rota yeniden Fred

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almak isteyen Galatasaray, transfer politikasını buna uygun yürütüyor. Orta sahaya yıldız bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Manchester United'dan Fred için devreye girmişti. İngiliz ekibi Brezilyalı oyuncuda geri vites yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 06:40