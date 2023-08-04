Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Manchester United'dan geri vites! Galatasaray'da transferde rota yeniden Fred
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almak isteyen Galatasaray, transfer politikasını buna uygun yürütüyor. Orta sahaya yıldız bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Manchester United'dan Fred için devreye girmişti. İngiliz ekibi Brezilyalı oyuncuda geri vites yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Cedric Bakambu, Angelino, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.
Geçen sezon kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın da bonservisleri alındı.