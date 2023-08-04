Orta sahaya yıldız bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan ikna turları! Orta saha Barcelona'dan
Transfer döneminde kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda birçok oyuncunun adı geçerken, son olarak Barcelona'dan sürpriz bir için harekete geçildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Cimbom, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahasını daha da güçlendirmenin peşinde.