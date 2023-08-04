GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan ikna turları! Orta saha Barcelona'dan

Transfer döneminde kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda birçok oyuncunun adı geçerken, son olarak Barcelona'dan sürpriz bir için harekete geçildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 06:40