Transfer döneminin hızlı ekibi Galatasaray'da gözler Nicolo Zaniolo ve Milot Rashica'da...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Nicolo Zaniolo kararı! O yıldız gelirse...
Transfer döneminde birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna katan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray, dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak edilirken, Nicolo Zaniolo birçok takımın listesinde bulunuyor. Cimbom'da yönetim, o yıldızı transfer etmesi halinde İtalyan oyuncuyla yol ayrımına gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İtalyan yıldız, Juventus ve Milan'ı peşinden koşturuyor. Zalgiris maçında kadroda yer almaması transfer iddialarını hortlatsa da genç yıldızın son idmanda sakatlandığı ve riske edilmemek için kadroya alınmadığı ortaya çıktı.
Zaniolo'nun kasığında ağrı olduğu, tedavisine başlandığı ifade edildi.