GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Nicolo Zaniolo kararı! O yıldız gelirse...

Transfer döneminde birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna katan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray, dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak edilirken, Nicolo Zaniolo birçok takımın listesinde bulunuyor. Cimbom'da yönetim, o yıldızı transfer etmesi halinde İtalyan oyuncuyla yol ayrımına gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 06:40