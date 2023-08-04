Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u evinde 1-0 mağlup ederek tur atladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: UEFA kadrosuna alınmamıştı! Yıldız isme Çizme kancası
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i saf dışı bırakan Galatasaray, 3. turda Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maç için listeyi UEFA'ya bildirirken, kadroya dahil edilmeyen o yıldıza İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u evinde 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kadrosunu güçlendiren Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.