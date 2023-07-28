Zaha ve Bakambu antrenmana çıktı!
G.Saray'ın yeni transferi Icardi İstanbul'da!
1 dolar ne kadar?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Zaha ve Bakambu antrenmana çıktı! Zaha ve Bakambu antrenmana çıktı! 23:17
Cengiz'de mutlu son! Önümüzdeki günlerde... Cengiz'de mutlu son! Önümüzdeki günlerde... 21:59
Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! 21:56
Beşiktaş'ta ikinci Milan çıkarması! Beşiktaş'ta ikinci Milan çıkarması! 20:12
G.Saray bir transferi daha bitiriyor! G.Saray bir transferi daha bitiriyor! 19:55
Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi! Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi! 19:06
Daha Eski
G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! İşte maliyeti G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! İşte maliyeti 18:18
Beşiktaş'ta Tirana maçı hazılığı! Beşiktaş'ta Tirana maçı hazılığı! 17:53
F.Bahçe'ye dünya yıldızından kötü haber! F.Bahçe'ye dünya yıldızından kötü haber! 16:38
F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk transfer! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk transfer! 16:34
Sergen Yalçın tatilde! Sergen Yalçın tatilde! 16:22
Trabzonspor'a dünya yıldızı! Trabzonspor'a dünya yıldızı! 16:03
SON DAKİKA