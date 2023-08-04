Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kadrosuna Günay, Icardi ve Zaha'yı ekledi

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kadrosuna Günay, Icardi ve Zaha'yı ekledi Son dakika spor haberleri: Wilfried Zaha, Günay Güvenç ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer aldı. Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 16:19









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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.



Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.



Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer aldı.



Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı.



GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO



Kaleciler



Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban



Savunma



Leo Dubois

Angelino

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey



Orta Saha



Fredrik Midtsjö

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira



Forvet



Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicolo Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu