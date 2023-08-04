Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i eleyerek bir üst tura çıkan Galatasaray'da transferde hareketlilik yeniden başladı.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a sürpriz öneri! Orta sahaya İtalyan mı geliyor?
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta saha konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken menajerlerden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2023- 16:05
Özellikle 6-8 numara pozisyonunda oynayabilen bir yıldız arayan yönetime sürpriz bir öneri geldi.
LOCATELLI ÖNERİSİ
Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.