TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a sürpriz öneri! Orta sahaya İtalyan mı geliyor?

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a sürpriz öneri! Orta sahaya İtalyan mı geliyor?

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta saha konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken menajerlerden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 16:05