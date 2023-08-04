Türk kökenli genç oyuncuların Türkiye'de devam eden yabancı kuralı nedeniyle bir çözüm olduğu ve Anıl Gözütok'un da Türk scoutlarının önerisiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izleme listesine dahil olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe ve Galatasaray transferin yarışı! Hedefte Anıl Gözütok var...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin hedefindeki ismin Anıl Gözütok olduğu ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ
Star'da yer alan habere göre iki ekibin transfer için şu anda somut bir hamlelerinin olmadığı ifade edildi.
Wormatia Worms'un 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ancak kulübün küme düşmesinin ardından bu durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.