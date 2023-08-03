TRANSFER HABERİ! İngiltere'den Galatasaray'ın yıldızına 35 milyon Euro!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonlar Ligi için hazırlanan Galatasaray bir yandanda sezonu en az 3 kupayla bitirmek istiyor. Transfer çalışmalarında devam eden Cimbom'a flaş bir haber geldi. Aslan'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya dev transfer teklifi var. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 15:16