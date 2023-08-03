Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ! İngiltere'den Galatasaray'ın yıldızına 35 milyon Euro!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonlar Ligi için hazırlanan Galatasaray bir yandanda sezonu en az 3 kupayla bitirmek istiyor. Transfer çalışmalarında devam eden Cimbom'a flaş bir haber geldi. Aslan'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya dev transfer teklifi var. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son şampiyon Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerinde devam ediyor.
Son olarak sarı-kırmızılı ekip evinde Zalgiris'i mağlup ederek Devler Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi.