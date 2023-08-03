Mertens'in Galatasaray'daki geleceğini eşi açıladı! Takımda ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son şampiyon Galatasaray'da aksiyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni transferler takıma katılırken Cimbom'da geleceği olmayan futbolcular da yavaş yavaş belli oluyor. Aslan'ın gelecekte kadrosunu düşünmediği oyunculardan biri Dries Mertens olabilir. Belçikalı yıldızın eşi son durumu açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 15:51