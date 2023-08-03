Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris'e attığı golle sarı-kırmızılılara turu getiren Dries Mertens'in takımdaki geleceği belli oldu.
Mertens'in Galatasaray'daki geleceğini eşi açıladı! Takımda ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son şampiyon Galatasaray'da aksiyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni transferler takıma katılırken Cimbom'da geleceği olmayan futbolcular da yavaş yavaş belli oluyor. Aslan'ın gelecekte kadrosunu düşünmediği oyunculardan biri Dries Mertens olabilir. Belçikalı yıldızın eşi son durumu açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, gelecek yıl Türkiye'de olmayacaklarını söyledi.
Mertens'in eşi açıklamasında, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz. Bu yurt dışında yaşayacağımız son yıl. Belçika'ya dönmek zor olacak..." ifadelerini kullandı.