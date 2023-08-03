Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dinamo orta saha!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a orta saha arayışları sürmeye devam ederken listeye sürpriz bir isim eklendi. Parefes ve Saul Niguez'in ardından bu defa da Monaco'nın yıldızı gündeme geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 16:55
beIN Sports'ta yer alan habere göre son şampiyon Galatasaray, Avrupa'da ve ligde iddialı bir kadro kurabilmek için gaza basarken gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı.
Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıklaştırabilir.