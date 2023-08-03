GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dinamo orta saha!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a orta saha arayışları sürmeye devam ederken listeye sürpriz bir isim eklendi. Parefes ve Saul Niguez'in ardından bu defa da Monaco'nın yıldızı gündeme geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 16:55