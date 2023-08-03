Geçtiğimiz sezonun ardından Fenerbahçe, uzun süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev harekat Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer çalımı! 2 yıldız daha geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe bombaları patlatıyor. En az 4 kupa isteyen sarı-lacivertli takım kolları sıvadı. Kanarya 3 yıldız futbolcuyu transfer listesini. Bu futbolcular arasında Galatasaray'ın çok istediği yıldız var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
2022/23 sezonunda Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada ligi bitiren sarı-lacivertli ekip, kolları sıvamış durumda.
Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Kanarya bu sene 3 kulvarda yarışacak.