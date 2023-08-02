Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip son olarak altyapıdan Caner Doğan ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama;
"Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. pic.twitter.com/ZE6w3TqB96— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2023